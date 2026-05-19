19 травня 2026, 10:52

Охоронець столичного вишу коригував удари РФ по Києву

Фото: СБУ
Служба безпеки викрила та затримала ще одного агента російської воєнної розвідки, який коригував повітряні удари РФ по Києву та Донецькій області

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисником виявився охоронець одного зі столичних університетів. Його, за версією спецслужби, завербували через родичку, яка проживає в Росії та виконувала роль зв’язкової.

Правоохоронці встановили, що агент збирав та передавав координати для російських військових, а також відстежував наслідки ударів по Києву для подальшого коригування атак. Серед його завдань було виявлення об’єктів енергетичної інфраструктури, зокрема ТЕЦ.

За матеріалами справи, він фіксував місця "прильотів", позначав геолокації на картах, фотографував пошкоджені об’єкти та збирав інформацію про військові об’єкти у Донецькій області.

Також, як стверджує слідство, чоловік через знайомих намагався отримувати дані про українських військових на східному напрямку.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного за місцем проживання у Київській області. Під час обшуку у нього вилучили телефон із доказами протиправної діяльності.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави та може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові затримали агента ФСБ, який разом із дружиною коригував удари по місту. Для збору чоловік об’їжджав місто на громадському транспорті, фотографуючи місця зосередження техніки та особового складу.

