19 травня 2026, 18:39

На Кіровоградщині судитимуть чиновниць за махінації на закупівлях

Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
На Кіровоградщині судитимуть посадовиць, яких обвинувачують у схемі закупівлі вугілля за завищеними цінами

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальниці одного з відділів освіти та уповноваженої особи з публічних закупівель за фактами зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у тому числі повторно.

За даними слідства, посадовиці організували схему закупівлі кам’яного вугілля для потреб закладів освіти громади без проведення конкурентних торгів та за завищеними цінами.

Слідством встановлено, що упродовж 2023–2024 років службові особи неодноразово оголошували відкриті торги із завідомо дискримінаційними умовами для учасників. Надалі такі закупівлі скасовувалися або визнавалися такими, що не відбулися, після чого укладалися прямі договори з наперед визначеним товариством.

Зокрема, у грудні 2023 року між відділом освіти та товариством укладено договір на постачання 105 тонн кам’яного вугілля на понад 1,3 млн грн без використання електронної системи закупівель. За висновками експертиз, збитки бюджету за цим епізодом становлять понад 238 тис грн.

Крім того, у 2024 році, за версією слідства, посадовиці повторно реалізували аналогічну схему під час закупівлі ще 112 тонн кам’яного вугілля. Унаслідок цього місцевому бюджету завдано збитків на понад 392 тис грн.

Загальна сума збитків, завданих Суботцівській громаді, становить понад 631 тис грн.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Харківщині поліція та СБУ викрили корупційну схему в одній зі шкіл регіону. Директор ліцею фіктивно працевлаштував семеро "педагогів" без відповідної освіти, забрав їхні банківські картки та понад рік привласнював бюджетні мільйони, які виділялися на зарплати вчителям під час воєнного стану.

