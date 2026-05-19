На Дніпропетровщині бізнесвумен "заробила" майже мільйон на шкільному укритті

У Дніпрі повідомили про підозру приватній підприємиці. Правоохоронці вважають, що вона незаконно заволоділа бюджетними коштами

Як з'ясували правоохоронці, управління освіти та підрядниця уклали угоду. Йшлось про ремонт укриття в одному з місцевих ліцеїв. Жінка внесла завідомо неправдиві відомості до офіційної документації – актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про їхню вартість.

У документах вказані завищені обсяги фактично проведеного ремонту, а також завищена вартість матеріалів. У результаті замовник перерахував на рахунок підприємниці повну суму бюджетних коштів. Загалом "переплата" становить майже 870 тисяч гривень.

Підприємиця отримала підозру. Їм може загрожувати.

