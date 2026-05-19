19 травня 2026, 18:45

На Дніпропетровщині бізнесвумен "заробила" майже мільйон на шкільному укритті

У Дніпрі повідомили про підозру приватній підприємиці. Правоохоронці вважають, що вона незаконно заволоділа бюджетними коштами

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, управління освіти та підрядниця уклали угоду. Йшлось про ремонт укриття в одному з місцевих ліцеїв. Жінка внесла завідомо неправдиві відомості до офіційної документації – актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про їхню вартість.

У документах вказані завищені обсяги фактично проведеного ремонту, а також завищена вартість матеріалів. У результаті замовник перерахував на рахунок підприємниці повну суму бюджетних коштів. Загалом "переплата" становить майже 870 тисяч гривень.

Підприємиця отримала підозру. Їм може загрожувати.

Нагадаємо, що у Києві судитимуть заступника директора департаменту КП "Київтеплоенерго” за розтрату понад пів мільйона гривень під час закупівлі кам’яної солі.

підозра укриття розкрадання коштів
