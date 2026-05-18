Російський авіаудар по Дружківці: загинула людина, спалахнула житлова багатоповерхівка
Російська армія 18 травня завдала жорстокого авіаудару по житлових кварталах Дружківки. Внаслідок ворожої атаки загинув цивільний мешканець
Про це повідомила пресслужба МВС України, передає RegioNews.
Через атаку пошкоджено житлові багатоповерхівки. В одному з будинків виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
Жителів прифронтових територій закликають не зволікати з евакуацією та виїжджати до безпечніших регіонів.
Нагадаємо, що у неділю, 17 травня, ворог завдав кількох ударів по Кривому Рогу.
