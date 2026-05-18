18 травня 2026, 17:10

У Києві чоловік підпалював залізницю за 300 доларів

Фото з відкритих джерел
Дніпровський районний суд міста Києва визнав вихідця з Донецької області винним у диверсії. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У березні минулого року двоє чоловіків підпалили дві релейні шафи поблизу залізничної станції "Дарниця". Один із них молотком зробив отвори у дверях релейних шаф, засунув туди ганчірки, а другий залив всередину розчинник. Потім інший чоловік включив відеокамеру на своєму мобільному телефоні і підпалив ганчірки всередині релейних шаф. За це вони отримали 300 доларів на криптогаманець.

Чоловік, який підпалював шафи і знімав відео, в суді визнав вину. Його спільник отримав підозру по іншому провадженню.

На суді він розповів, що зробити підпал їм із товаришем доручив знайомий, з яким вони навчалися у середній школі міста Торецьк (раніше Дзержинськ) Донецької області. Зараз той знайомий живе на окупованій території. Одного разу знайомий запропонував йому роботу — за 15 хвилин заробити 500 доларів США, на що пропозицію він погодився. Потрібно було фотографувати обʼєкти і підпалити релейну шафу на залізниці, фото якої йому надіслали.

Тому обвинувачений просив змінити кваліфікацію його дій, тому що судимість за диверсію позбавляє можливості бути призваним на військову службу до Збройних сил України.

Проте суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами та отримував винагороду за шкоду українській інфраструктурі. Він здійснював підпали автомобілів, передавав дані про дислокацію підрозділів ЗСУ та заробляв на цьому по 500-700 доларів за завдання.

