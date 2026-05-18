На Харківщині затримали чоловіка за вбивство під час застілля

16 травня до районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Лиманівка Лозівського району у своїй квартирі помер 56-річний чоловік

Про це повідомляє поліція Харківської області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Під час огляду тіла померлого виявлені колото-різані рани.

Встановлено, що 15 травня померлий разом зі співмешканкою та її 35-річним сином вживали спиртні напої. Між чоловіками виник конфлікт. Зловмисник схопив ніж та завдав декілька ударів опоненту. Внаслідок гострої крововтрати 56-річний чоловік помер на місці події.

Поліцейські Лозівського районного відділу поліції затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

