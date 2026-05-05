05 травня 2026, 15:57

Виїзд за кордон на чужому авто: що потрібно знати

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Виїзд за кордон на автомобілі, який вам не належить, можливий, однак потребує дотримання чітких юридичних вимог

Про це розповів представник Хмельницького обласного осередку ГО "Захист Держави", доктор філософії в галузі права Олександр Штойко, передає RegioNews.

За його словами, у разі подорожі не на власному авто необхідно оформити тимчасове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в сервісному центрі МВС.

Для цього власник авто подає заяву, паспорт, ідентифікаційний код та техпаспорт. На період поїздки оригінал техпаспорта залишається в сервісному центрі.

Важливо, що документ має містити латинські літери, а сучасні номерні знаки з позначкою UA є достатніми для поїздок до країн ЄС.

Після повернення в Україну тимчасове свідоцтво необхідно повернути до сервісного центру протягом 10 днів.

Також можливий варіант із нотаріальною довіреністю, однак вона потребує перекладу та апостиля, тому оформлення тимчасового свідоцтва вважається простішим і надійнішим способом.

Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
