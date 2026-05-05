Виїзд за кордон на чужому авто: що потрібно знати

Виїзд за кордон на автомобілі, який вам не належить, можливий, однак потребує дотримання чітких юридичних вимог

Про це розповів представник Хмельницького обласного осередку ГО "Захист Держави", доктор філософії в галузі права Олександр Штойко, передає RegioNews.

За його словами, у разі подорожі не на власному авто необхідно оформити тимчасове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в сервісному центрі МВС.

Для цього власник авто подає заяву, паспорт, ідентифікаційний код та техпаспорт. На період поїздки оригінал техпаспорта залишається в сервісному центрі.

Важливо, що документ має містити латинські літери, а сучасні номерні знаки з позначкою UA є достатніми для поїздок до країн ЄС.

Після повернення в Україну тимчасове свідоцтво необхідно повернути до сервісного центру протягом 10 днів.

Також можливий варіант із нотаріальною довіреністю, однак вона потребує перекладу та апостиля, тому оформлення тимчасового свідоцтва вважається простішим і надійнішим способом.

