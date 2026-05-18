18 травня 2026, 17:51

Ексдепутат Хмельницької облради надурив держбанк та втік за кордон

Фото: Офіс Генерального прокурора
Колишній депутат Хмельницької обласної ради та відомий агробізнесмен побудував майже "ідеальну" схему вимивання грошей із державного банку. Отримавши кредити, чоловік розпродав заставне майно і втік з України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Як повідомили у прокуратурі, агробізнесмен та колишній депутат Хмельницької облради отримав у державному банку кредит майже на 80 млн грн для ведення сільського господарства. За ці кошти він справді купив 90 тракторів. Сумлінно гасив борг та виглядав як надійний позичальник.

Далі, маючи техніку на руках, він заклав її банку та отримав другий кредит на 70 млн грн нібито на поповнення обігових коштів. А щоб не викликати підозр, паралельно запустив третій кредит вже через підконтрольні фіктивні компанії, які не вели жодної реальної діяльності. Так до рук потрапило ще 35 млн грн.

Усі три кредити склали близько 185 млн грн. У прокуратурі кажуть, що жодного наміру їх повертати чоловік не мав.

Заставні трактори він розпродав третім особам. Слідству вдалося розшукати 46 із 90 машин. Їх реалізували, частково погасивши борг перед банком. У підсумку збитки держбанку склали 140 млн грн.

Паралельно на Криворіжжі слідство викрило схему розкрадання агропродукції. Все будувалось на довірі. Через фіктивну фірму підозрюваний із спільниками замовили у фермерів понад 800 тонн ріпаку. Частково оплатили поставки й обіцяли повну оплату. Проте, отримавши весь товар, вивезли його на експорт і припинили розрахунки. Збитки фермерського господарства – 11 млн грн.

Дії кваліфіковано за статтями про шахрайство та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчинених за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Зараз підозрюваний переховується за кордоном. Вирішується питання про міжнародний розшук. Правоохоронці встановлюють спільників та шукають незаконно реалізовану техніку.

Нагадаємо, що підприємців та колишніх посадовців підозрюють у незаконному використанні понад 190 гектарів земель Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника під аграрну діяльність.

Хмельницька область банк втеча за кордон
