Мобілізація та відстрочки від служби: які нові правила

Уряд оновив правила мобілізації та порядок надання відстрочок. Експерти пояснили, що це означатиме для громадян

Про це розповіли в "ГО Захист держави".

Цифровізація

Тепер заяву про відстрочку від служби можна буде подати не лише в ТЦК, але й у ЦНАП, а також у застосунку "Резерв+". Ця заява подається на ім'я голови спеціальної комісії при ТЦК.

Умови для молоді

Запроваджено новий формат: контракт на один рік. Після завершення цього контракту, громадянин отримує відстрочку від мобілізації на 12 місяців.

Розподіл повноважень

Бронювання працівників тепер буде відбуватись у цифрофому форматі, через портал "Дія".

Спеціальні служби будуть працювати за власними внутрішніми процедурами.

ТЦК розвантажуються: частину технічних функцій щодо оформлення відстрочок передано адміністраторам ЦНАП.

Експерти також зауважили, що неправильно оформлений документ може стати причиною відмови.

Зеленський пояснив, що війна з РФ не завершиться, поки Україна не отримає дієві гарантії безпеки. До цього моменту також неможливе завершення воєнного стану в країні.

