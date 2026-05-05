05 травня 2026, 15:30

Мобілізація та відстрочки від служби: які нові правила

Уряд оновив правила мобілізації та порядок надання відстрочок. Експерти пояснили, що це означатиме для громадян

Про це розповіли в "ГО Захист держави", передає RegioNews.

Цифровізація

Тепер заяву про відстрочку від служби можна буде подати не лише в ТЦК, але й у ЦНАП, а також у застосунку "Резерв+". Ця заява подається на ім'я голови спеціальної комісії при ТЦК.

Умови для молоді

Запроваджено новий формат: контракт на один рік. Після завершення цього контракту, громадянин отримує відстрочку від мобілізації на 12 місяців.

Розподіл повноважень

  • Бронювання працівників тепер буде відбуватись у цифрофому форматі, через портал "Дія".
  • Спеціальні служби будуть працювати за власними внутрішніми процедурами.
  • ТЦК розвантажуються: частину технічних функцій щодо оформлення відстрочок передано адміністраторам ЦНАП.

Експерти також зауважили, що неправильно оформлений документ може стати причиною відмови.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, коли Україна скасує воєнний стан. Президент заявив, що війна з РФ не завершиться, поки Україна не отримає дієві гарантії безпеки. До цього моменту також неможливе завершення воєнного стану в країні.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

ГО Захист Держави мобілізація закон
