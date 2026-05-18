У Києві за пособництво заволодінню 2 млн грн судитимуть інженера, який здійснював нагляд за ремонтом будівлі медуніверситету

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт стосовно інженера технічного нагляду, якого обвинувачують у пособництві в розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні.

"Встановлено, що у 2021 році, під час капітального ремонту покрівлі корпусу Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, обвинувачений, здійснюючи нагляд за роботами, діючи умисно, підписав акти виконаних робіт із завідомо неправдивими відомостями щодо їх обсягів і вартості”, - кажуть у прокуратурі.

При цьому інженер жодного разу не виїжджав на об’єкт та фактично не перевіряв виконання робіт.

Підписані ним документи стали підставою для оплати частково невиконаних робіт. Загальна сума встановлених збитків державному бюджету складає понад 2 млн грн.

