Як зняти колишніх власників житла з реєстрації без їхньої згоди: юрист дав роз'яснення
Юрист пояснив, які є правила щодо зняття з реєстрації колишніх власників житла. Експерт розповів, в яких випадках це можна зробити без їхньої згоди
Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.
Постановою КМУ № 265 від 7.02.22 р., власники житла мають право на зняття особи з реєстрації без її згоди. Для цього власник житла подає такі документи до органу реєстрації або ЦНАПу:
- Паспорт власника житла;
- Документ, підтвердження права власності;
- Якщо заяву подає представник - підтвердження;
- Квитанцію про сплату адмін.збору (на кожну особу).
Якщо з реєстрації знімаються батьки, то дитина знімається з реєстрації разом з ними. Проте у випадку, якщо власником житла є один з батьків дитини, потрібна згода другого.
При цьому зняти з реєстрації за заявою власника неможливо у випадку, якщо ця особа є:
- іншим співвласником;
- дитиною-сиротою або дитиною під опікою (без згоди органів опіки);
- дитиною, зареєстрованою у житлі одного з батьків/ законного представника, які є власниками житла.
