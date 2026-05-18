Як зняти колишніх власників житла з реєстрації без їхньої згоди: юрист дав роз'яснення

Юрист пояснив, які є правила щодо зняття з реєстрації колишніх власників житла. Експерт розповів, в яких випадках це можна зробити без їхньої згоди

Постановою КМУ № 265 від 7.02.22 р., власники житла мають право на зняття особи з реєстрації без її згоди. Для цього власник житла подає такі документи до органу реєстрації або ЦНАПу:

Паспорт власника житла;

Документ, підтвердження права власності;

Якщо заяву подає представник - підтвердження;

Квитанцію про сплату адмін.збору (на кожну особу).

Якщо з реєстрації знімаються батьки, то дитина знімається з реєстрації разом з ними. Проте у випадку, якщо власником житла є один з батьків дитини, потрібна згода другого.

При цьому зняти з реєстрації за заявою власника неможливо у випадку, якщо ця особа є:

іншим співвласником;

дитиною-сиротою або дитиною під опікою (без згоди органів опіки);

дитиною, зареєстрованою у житлі одного з батьків/ законного представника, які є власниками житла.

