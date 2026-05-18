13:54  18 травня
Чоловік із ножем напав на перехожих у Житомирі – двоє поранених
10:45  18 травня
На 65-му році життя раптово помер нардеп Степан Кубів
07:37  18 травня
У потязі "Чоп – Захонь" 18-річній пасажирці "підкинули" валізу з сигаретами
UA | RU
UA | RU
18 травня 2026, 16:25

Як зняти колишніх власників житла з реєстрації без їхньої згоди: юрист дав роз'яснення

18 травня 2026, 16:25
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Юрист пояснив, які є правила щодо зняття з реєстрації колишніх власників житла. Експерт розповів, в яких випадках це можна зробити без їхньої згоди

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Постановою КМУ № 265 від 7.02.22 р., власники житла мають право на зняття особи з реєстрації без її згоди. Для цього власник житла подає такі документи до органу реєстрації або ЦНАПу:

  • Паспорт власника житла;
  • Документ, підтвердження права власності;
  • Якщо заяву подає представник - підтвердження;
  • Квитанцію про сплату адмін.збору (на кожну особу).

Якщо з реєстрації знімаються батьки, то дитина знімається з реєстрації разом з ними. Проте у випадку, якщо власником житла є один з батьків дитини, потрібна згода другого.

При цьому зняти з реєстрації за заявою власника неможливо у випадку, якщо ця особа є:

  • іншим співвласником;
  • дитиною-сиротою або дитиною під опікою (без згоди органів опіки);
  • дитиною, зареєстрованою у житлі одного з батьків/ законного представника, які є власниками житла.

Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
житло ГО Захист Держави юрист
День вишиванки може стати державним святом в Україні
14 травня 2026, 10:55
Безмитне авто для військових: що змінюють нові законопроєкти
12 травня 2026, 15:20
Житло для ВПО: у "Дія" почали бронювати кошти за ваучерами
01 травня 2026, 20:35
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Обстріл Краматорська: росіяни вбили пенсіонерку та вдарили дроном по флагштоку
18 травня 2026, 19:17
У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонера майже 7 мільйонів
18 травня 2026, 18:55
У Дніпрі в'язень втік із тюрми під час блекауту
18 травня 2026, 18:45
Зливав координати підрозділів у шести областях: прикордонника з Харківщини засудили до 15 років за держзраду
18 травня 2026, 18:44
На Харківщині затримали чоловіка за вбивство під час застілля
18 травня 2026, 18:25
Статус УБД: як добровольцям отримати документ
18 травня 2026, 18:20
Російський авіаудар по Дружківці: загинула людина, спалахнула житлова багатоповерхівка
18 травня 2026, 17:59
Ексдепутат Хмельницької облради надурив держбанк та втік за кордон
18 травня 2026, 17:51
У Києві чоловік підпалював залізницю за 300 доларів
18 травня 2026, 17:10
Розкрадання 2 млн грн на ремонті НМУ ім. Богомольця: судитимуть інженера
18 травня 2026, 17:08
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »