18 травня 2026, 16:52

Штурмували позиції ЗСУ за рублі: дев'ятьох бойовиків засудили до 15 років тюрми

18 травня 2026, 16:52
Фото: Офіс Генерального прокурора
В Україні винесли суворий вирок дев'ятьом громадянам, які зрадили присягу, добровільно вступили до лав окупаційних військ РФ та зі зброєю в руках воювали проти власних співвітчизників. Найближчі 15 років вони проведуть у виправних колоніях

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

"Пішли служити ворогу, штурмували позиції ЗСУ та отримували за це сотні тисяч рублів. Дев’ять громадян України, які воювали на боці РФ , отримали реальні терміни увʼязнення - 15 років з конфіскацією майна”, - кажуть у прокуратурі.

Серед засуджених - навідники, снайпери, механіки-водії, гранатометники та зв’язківці окупаційних військ.

Вони брали участь у боях на Донеччині, Луганщині та Херсонщині, облаштовували фортифікації, чергували на блокпостах і забезпечували підрозділи боєприпасами.

Окремі з них служили у підрозділах морської піхоти та берегової охорони РФ, а один із засуджених охороняв територію навколо Оленівської колонії, де утримували українських військовополонених.

Усіх затримали під час бойових дій проти Сил оборони України.

Нагадаємо, що за публічного обвинувачення прокурорів Донецької та Запорізької обласних прокуратур суд визнав винними чотирьох громадян України, які воювали на боці РФ.

вирок держзрада бойовики колонія штурм ЗСУ
