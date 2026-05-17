СБУ та СОУ уразили заводи, НПЗ і аеродром "Бельбек" у Криму

Служба безпеки із Силами оборони України завдала ударів по об'єктах військово-промислового комплексу та нафтової інфраструктури у Московській області, а також по військовому аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

У Московській області, за даними СБУ, було уражено завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для російського ВПК, а також Московський НПЗ та дві нафтоперекачувальні станції – "Сонєчногорська" і "Володарськоє".

У Криму ударів зазнала інфраструктура військового аеродрому "Бельбек". Зокрема, повідомляється про ураження зенітного комплексу Панцирь-С2, ангара з радаром до системи С-400, систем керування безпілотниками "Орион" і "Форпост", пункту передачі даних, диспетчерської вежі та ангара аеродрому.

Очільник СБУ Євгеній Хмара заявив, що такі спецоперації мають критичне значення для послаблення воєнного потенціалу РФ та демонструють вразливість навіть найбільш захищених регіонів Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 травня подякував Службі безпеки України та Силам оборони за влучність та удари по Московському регіону РФ.

Раніше російське Міністерство оборони заявило про масовану атаку безпілотників та нібито знищення 586 українських БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у 14 регіонах РФ, а також в окупованому Криму та над акваторіями Чорного й Азовського морів.