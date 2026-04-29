29 квітня 2026, 09:14

РФ готує новий наступ і розширює мобілізацію – Зеленський

29 квітня 2026, 09:14
Фото: Telegram/Zelenskiy Official
Росія планує нову наступальну операцію та одночасно розширює мобілізацію, щоб компенсувати втрати армії

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з керівником Головного управління розвідки Олегом Іващенком, передає RegioNews.

За його словами, українська розвідка має у розпорядженні матеріали, які свідчать про те, що навіть у самій Росії визнають неспроможність виконати поставлені політичним керівництвом завдання.

Водночас Іващенко зазначив, що Сили оборони України продовжують системно знищувати наступальний потенціал російської армії. За його оцінкою, показник безповоротних втрат російських військ уже становить близько 60% від загальних втрат.

Попри це, російське керівництво, за даними розвідки, планує подальші наступальні операції та готується до розширення мобілізаційних заходів для залучення додаткового особового складу.

У відповідь Україна, за словами керівника ГУР, нарощує зусилля зі знищення живої сили та техніки противника, посилює використання безпілотних систем на фронті та розширює удари по військовій і економічній інфраструктурі РФ.

Окремо він наголосив, що Україна інформуватиме міжнародних партнерів про аналіз російських планів, зокрема щодо можливих операцій проти країн НАТО та спроб залучення Білорусі до реалізації військових завдань Росії.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, навесні та влітку Росія готує удари не лише по енергетичній інфраструктурі України, а й по ключовій логістиці, зокрема по залізниці та системах водопостачання.

Раніше український президент заявив, що ЗСУ зірвали стратегічний наступ РФ, який вона планувала на березень 2026 року.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

Україна РФ війна розвідка наступ мобілізація фронт російська армія
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
