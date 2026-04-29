РФ готує новий наступ і розширює мобілізацію – Зеленський

Росія планує нову наступальну операцію та одночасно розширює мобілізацію, щоб компенсувати втрати армії

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з керівником Головного управління розвідки Олегом Іващенком, передає RegioNews.

За його словами, українська розвідка має у розпорядженні матеріали, які свідчать про те, що навіть у самій Росії визнають неспроможність виконати поставлені політичним керівництвом завдання.

Водночас Іващенко зазначив, що Сили оборони України продовжують системно знищувати наступальний потенціал російської армії. За його оцінкою, показник безповоротних втрат російських військ уже становить близько 60% від загальних втрат.

Попри це, російське керівництво, за даними розвідки, планує подальші наступальні операції та готується до розширення мобілізаційних заходів для залучення додаткового особового складу.

У відповідь Україна, за словами керівника ГУР, нарощує зусилля зі знищення живої сили та техніки противника, посилює використання безпілотних систем на фронті та розширює удари по військовій і економічній інфраструктурі РФ.

Окремо він наголосив, що Україна інформуватиме міжнародних партнерів про аналіз російських планів, зокрема щодо можливих операцій проти країн НАТО та спроб залучення Білорусі до реалізації військових завдань Росії.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, навесні та влітку Росія готує удари не лише по енергетичній інфраструктурі України, а й по ключовій логістиці, зокрема по залізниці та системах водопостачання.

Раніше український президент заявив, що ЗСУ зірвали стратегічний наступ РФ, який вона планувала на березень 2026 року.

