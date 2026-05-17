14:49  17 травня
Під Полтавою стався землетрус: епіцентр – у Диканській громаді
13:51  17 травня
Смертельна ДТП у Хмельницькому: BMW вилетів на тротуар, загинула жінка
09:54  17 травня
Україна в топ-10 Євробачення-2026: яке місце посіла Leléka
UA | RU
UA | RU
17 травня 2026, 18:10

За тиждень РФ атакувала Україну понад 3000 дронами – 52 загиблих

17 травня 2026, 18:10
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Києва
Читайте также
на русском языке

Протягом цього тижня російські війська здійснили інтенсивні обстріли території України

Про це інформує президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, окупанти використали понад 3170 ударних дронів, більше ніж 1300 керованих авіабомб (КАБів) та 74 ракети різноманітних типів, серед яких переважали балістичні.

Зафіксовано численні влучання по житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури в різних регіонах країни.

Унаслідок атак протягом тижня загинули 52 людини.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ атакувала країну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському.

Підтверджена загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Ще 48 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Попередньо, РФ вдарила по будинку в Києві ракетою Х-101, яка була вироблена у другому кварталі 2026 року. Це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна атака російська армія обстріли
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Україна в тіні великої угоди США і Китаю: головні наслідки
17 травня 2026, 17:35
На Київщині уламки БпЛА пошкодили будинки та підприємство
17 травня 2026, 16:50
Зникнення дитини на Тернопільщині: 6-річного хлопчика знайшли через 2 години
17 травня 2026, 16:26
На Сумщині чоловіки завантажили частини дрона в авто – стався вибух
17 травня 2026, 15:56
СБУ та СОУ уразили заводи, НПЗ і аеродром "Бельбек" у Криму
17 травня 2026, 15:36
Під Полтавою стався землетрус: епіцентр – у Диканській громаді
17 травня 2026, 14:49
"Далекобійні санкції" спрацювали: Зеленський про удари по Підмосков'ю
17 травня 2026, 14:30
Смертельна ДТП у Хмельницькому: BMW вилетів на тротуар, загинула жінка
17 травня 2026, 13:51
Марш за права ЛГБТК+ в Одесі: акція, протести і напруга на Приморському бульварі
17 травня 2026, 13:22
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »