За тиждень РФ атакувала Україну понад 3000 дронами – 52 загиблих

Про це інформує президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, окупанти використали понад 3170 ударних дронів, більше ніж 1300 керованих авіабомб (КАБів) та 74 ракети різноманітних типів, серед яких переважали балістичні.

Зафіксовано численні влучання по житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури в різних регіонах країни.

Унаслідок атак протягом тижня загинули 52 людини.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ атакувала країну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському.

Підтверджена загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Ще 48 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Попередньо, РФ вдарила по будинку в Києві ракетою Х-101, яка була вироблена у другому кварталі 2026 року. Це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить.