18 травня 2026, 07:24

До 60 одиниць щодня: окупанти стягують техніку на Запорізький напрямок

Скриншот із відео
Російські війська посилюють військову логістику через тимчасово окупований Бердянськ у Запорізькій області, перекидаючи техніку та особовий склад на південь України

Про це повідомив керівник ГО "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко, передає RegioNews.

За його словами, протягом минулого тижня окупанти зберігали високу інтенсивність переміщення сил, а основним логістичним напрямком залишався Бердянськ. Найбільшу активність фіксували у період із середи по суботу. Щодня російські колони налічували від 30 до 60 одиниць техніки, серед якої помічали бронемашини.

Також на Гуляйпільському напрямку російські війська продовжують завозити деревину, яку, за попередніми даними, використовують не для зведення масштабних фортифікацій, а для маскування позицій операторів безпілотників у лісосмугах.

Водночас на Донецькому напрямку протягом тижня фіксували колони вантажівок, що рухалися з Херсонщини та Криму. У більшості випадків йдеться про переміщення особового складу.

Як зазначив Андрющенко, окремо росіяни перебудовують логістику між Маріуполем і Бердянськом, використовуючи альтернативні маршрути, зокрема дорогу Маріуполь – Мангуш – Урзуф – Юр’ївка – Бердянськ, щоб зменшити ризики ураження.

Нагадаємо, протягом минулого тижня окупанти запустили по Україні 3170 ударних дронів, більше ніж 1300 керованих авіабомб та 74 ракети різноманітних типів. Загинули 52 людини.

