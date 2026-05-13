Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Городнянській громаді Чернігівського району через влучання FPV-дрона пошкоджена господарська споруда.

У Новгород-Сіверській громаді пошкоджень зазнали приватні будинки та господарські будівлі. У Семенівській громаді Новгород-Сіверського району дрон поцілив по території домогосподарства, пошкодивши автомобіль, мотоцикл, гараж, а також фасад та вікна будинку.

У Менській громаді Корюківському району через атаки безпілотниками пошкоджень та руйнувань зазнали приватні житлові будинки, адміністративні будівлі, освітній заклад.

У селі Прилуцького району внаслідок ворожого удару пошкоджено скління вікон у школі та житловому будинку.

Поліцейські документують наслідки атак ворога.

