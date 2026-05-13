Працівники ДБР завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця, який жорстоко побив та обпалив обличчя дівчині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Фігуранту інкримінують катування (ч. 1 ст. 127 КК України), йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Свою провину він визнає лише частково.

Нагадаємо, подія сталася у серпні 2025 року, коли військовий під час несення служби обманом заманив колишню дівчину з її подругою до лісу під приводом пікніка. Залишившись з потерпілою наодинці, він почав вимагати відновлення стосунків та статевого контакту. Після категоричної відмови чоловік понад пів години бив дівчину, а потім обпалив їй обличчя недопалком, знаючи, що вона працює в модельному бізнесі. Експертиза підтвердила численні травми, сильний фізичний біль та психологічні страждання потерпілої.