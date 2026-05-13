Слідство встановило, що всупереч забороні на рубку в заказнику "Зубровиця", посадовець протягом двох років видавав лісорубні квитки для "очищення" території. На підставі цих документів були незаконно зрубані понад 600 дерев, що завдало збитків природно-заповідному фонду на суму майже 7,7 млн гривень.

Наразі посадовець вже звільнений з посади.

Фігуранту інкримінують перевищення службових повноважень та незаконну порубку дерев на території заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Тривають заходи для відшкодування завданих державі збитків.

