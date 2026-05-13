13 травня 2026, 08:49

Сили ППО знешкодили 111 зі 139 безпілотників, якими росіяни атакували Україну

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 13 травня РФ атакувала Україну 139 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 111 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

атака на Україну 13 травня 2026 року

Нагадаємо, вночі 13 травня російська армія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по промислових об’єктах Одеської області. Виникли пожежі.

