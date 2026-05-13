У ніч на 13 травня РФ атакувала Україну 139 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 111 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 13 травня російська армія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по промислових об’єктах Одеської області. Виникли пожежі.