У Полтаві після удару БпЛА насосні станції водоканалу перевели на генератори

Фото: інтернет-видання "Полтавщина"

У Полтаві триває ліквідація наслідків ранкової атаки безпілотників. Основний удар припав на енергетичну інфраструктуру міста, що спричинило перебої з водопостачанням та пошкодження житлових будинків

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Знеструмлення вплинуло на роботу критичної інфраструктури: зупинялося стабільне живлення трьох насосних станцій третього підйому – "Великий 3", "Полтава 4" та "Баленка 7". Наразі на об’єктах працюють генератори.

За даними міської влади, місто завчасно забезпечило водоканал запасами пального, яких має вистачити на одну-дві доби роботи до відновлення електропостачання.

Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, зафіксовано близько 300 вибитих вікон, а також пошкоджені автомобілі.

Частина будинків уже зазнавала руйнувань під час попередніх атак у квітні, через що фахівці змушені повторно проводити обміри для відновлення.

Звернень до медичних закладів із фізичними травмами не зафіксовано. Проте на місцях працюють медики та психологи для допомоги людям у стані гострого стресу, зокрема дітям та особам похилого віку.

У районах ураження розгорнуті оперативні штаби, мешканцям видають будівельні матеріали для тимчасового ремонту.

Нагадаємо, вночі 13 травня російські війська атакували Полтавську громаду ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання в електропідстанцію, що призвело до знеструмлень. Без світла залишилися понад 6,5 тисяч побутових споживачів та 548 юридичних абонентів.