08:33  13 травня
У Києві чоловік "підрізав" авто і пограбував військового – його судитимуть
08:21  13 травня
"Тепле місце" за $8 тисяч: на Хмельниччині продавали службу в тилу
07:46  13 травня
Сумщина під атакою: внаслідок удару дрона поранено 13-річну дитину
UA | RU
UA | RU
13 травня 2026, 09:51

У Полтаві після удару БпЛА насосні станції водоканалу перевели на генератори

13 травня 2026, 09:51
Читайте также на русском языке
Фото: інтернет-видання "Полтавщина"
Читайте также
на русском языке

У Полтаві триває ліквідація наслідків ранкової атаки безпілотників. Основний удар припав на енергетичну інфраструктуру міста, що спричинило перебої з водопостачанням та пошкодження житлових будинків

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Знеструмлення вплинуло на роботу критичної інфраструктури: зупинялося стабільне живлення трьох насосних станцій третього підйому – "Великий 3", "Полтава 4" та "Баленка 7". Наразі на об’єктах працюють генератори.

За даними міської влади, місто завчасно забезпечило водоканал запасами пального, яких має вистачити на одну-дві доби роботи до відновлення електропостачання.

Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, зафіксовано близько 300 вибитих вікон, а також пошкоджені автомобілі.

Частина будинків уже зазнавала руйнувань під час попередніх атак у квітні, через що фахівці змушені повторно проводити обміри для відновлення.

Звернень до медичних закладів із фізичними травмами не зафіксовано. Проте на місцях працюють медики та психологи для допомоги людям у стані гострого стресу, зокрема дітям та особам похилого віку.

У районах ураження розгорнуті оперативні штаби, мешканцям видають будівельні матеріали для тимчасового ремонту.

Нагадаємо, вночі 13 травня російські війська атакували Полтавську громаду ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання в електропідстанцію, що призвело до знеструмлень. Без світла залишилися понад 6,5 тисяч побутових споживачів та 548 юридичних абонентів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Полтава електрика водоканал атака водопостачання генератори
Наслідки обстрілів Чернігівщини: під ударом будинки, школи та адмінбудівлі
13 травня 2026, 09:35
Ранкова атака на Херсон: четверо постраждалих, одна жінка у важкому стані
13 травня 2026, 09:26
На Сумщині через ворожий удар виникла пожежа в гаражному кооперативі
13 травня 2026, 08:57
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Загибель дитини на Київщині: водію вантажівки повідомили про підозру
13 травня 2026, 09:58
На Рівненщині вже тиждень шукають зниклого 15-річного хлопця
13 травня 2026, 09:47
Наслідки обстрілів Чернігівщини: під ударом будинки, школи та адмінбудівлі
13 травня 2026, 09:35
Ранкова атака на Херсон: четверо постраждалих, одна жінка у важкому стані
13 травня 2026, 09:26
Скільки людей потрібно фронту насправді: математика війни без ілюзій
13 травня 2026, 09:13
На Сумщині через ворожий удар виникла пожежа в гаражному кооперативі
13 травня 2026, 08:57
На Харківщині за добу окупанти поранили п'ятьох мирних мешканців
13 травня 2026, 08:55
Сили ППО знешкодили 111 зі 139 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
13 травня 2026, 08:49
1,9 проміле за кермом: у Черкасах військовий влаштував смертельну ДТП
13 травня 2026, 08:39
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Пекар
Всі блоги »