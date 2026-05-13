ДТП сталася близько першої ночі 12 травня на трасі "Київ–Одеса" неподалік села Собківка Уманського району

Водій вантажівки DAF зіткнувся з автомобілем Volkswagen, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок аварії 21-річний водій легковика загинув на місці. Його травмовану 20-річну пасажирку госпіталізували до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

