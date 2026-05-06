06 травня 2026, 12:18

Запаси та виробництво ракет РФ: у ГУР назвали цифри

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Попри регулярні масовані атаки по Україні, країна-агресор зберігає значний ракетний арсенал і продовжує його нарощувати

Про це повідомляє NV із посиланням на дані розвідки, передає RegioNews.

За інформацією ГУР, станом на середину квітня Росія накопичила близько 200 балістичних ракет "Іскандер-М", 10 ракет "Орєшнік" та 110 "Іскандер-К".

Крім того, на озброєнні перебуває приблизно 2,6 тисячі керованих авіаційних ракет типів Х-29, Х-31, Х-35, Х-58 і Х-59.

Також у запасах РФ – близько 100 гіперзвукових ракет"Кинджал", 25 ракет Х-69, 460 "Калібрів", 690 "Оніксів", 120 ракет Х-101, 350 ракет Х-22/32, 50 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва та 230 "Цирконів".

У розвідці наголошують, що Росія продовжує активне виробництво озброєння. Зокрема, щомісяця виготовляється до 70 ракет Х-101, близько 60 "Іскандерів-М", до 25 "Калібрів" і приблизно 20 ракет Х-35.

У ГУР підкреслюють, що такі темпи виробництва дозволяють Росії підтримувати інтенсивність ракетних ударів і водночас поповнювати свої запаси.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони україна, за квітень зафіксовано зростання втрат російських військ. Загалом знищено або важко поранено 35 203 російських військових.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нову наступальну операцію та одночасно розширює мобілізацію, щоб компенсувати втрати армії.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
