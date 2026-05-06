Запаси та виробництво ракет РФ: у ГУР назвали цифри

Попри регулярні масовані атаки по Україні, країна-агресор зберігає значний ракетний арсенал і продовжує його нарощувати

Про це повідомляє NV із посиланням на дані розвідки, передає RegioNews.

За інформацією ГУР, станом на середину квітня Росія накопичила близько 200 балістичних ракет "Іскандер-М", 10 ракет "Орєшнік" та 110 "Іскандер-К".

Крім того, на озброєнні перебуває приблизно 2,6 тисячі керованих авіаційних ракет типів Х-29, Х-31, Х-35, Х-58 і Х-59.

Також у запасах РФ – близько 100 гіперзвукових ракет"Кинджал", 25 ракет Х-69, 460 "Калібрів", 690 "Оніксів", 120 ракет Х-101, 350 ракет Х-22/32, 50 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва та 230 "Цирконів".

У розвідці наголошують, що Росія продовжує активне виробництво озброєння. Зокрема, щомісяця виготовляється до 70 ракет Х-101, близько 60 "Іскандерів-М", до 25 "Калібрів" і приблизно 20 ракет Х-35.

У ГУР підкреслюють, що такі темпи виробництва дозволяють Росії підтримувати інтенсивність ракетних ударів і водночас поповнювати свої запаси.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони україна, за квітень зафіксовано зростання втрат російських військ. Загалом знищено або важко поранено 35 203 російських військових.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нову наступальну операцію та одночасно розширює мобілізацію, щоб компенсувати втрати армії.

