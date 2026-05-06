4 тисячі доларів за "подорож" за кордон: на Житомирщині викрили чергову "дорогу ухилянтів"

Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Житель Рівненської області привіз двох "клієнтів" на власному авто. Така "поїздка" коштувала 40 тисяч гривень. Двоє інших "клієнтів" використовували мотоцикли. Їх затримали під час передачі грошей: це була сума понад 4 тисячі доларів.

"У всіх випадках порушників кордону також затримано. Фігурантам справ повідомлено про підозру – їм загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, що на Буковині правоохоронці викрили схему незаконного перетину кордону. Оранізатори оцінили "поїздку" в 12 тисяч доларів