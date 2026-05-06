Іванющенко без санкцій: СБУ не знайшла достатніх підстав

СБУ не побачила достатніх підстав для запровадження санкцій до колишнього нардепа від нині забороненої "Партії регіонів" Юрія Іванющенка за зверненням Національного антикорупційного бюро

Про це йдеться у відповідях Служба безпеки та Офісу Президента, які є у розпорядженні "Української правди", передає RegioNews.

У відповіді СБУ від 22 квітня вказано, що подані матеріали "не містять достатніх відомостей" про завдання Іванющенком шкоди національній безпеці України.

За даними відомства, у запиті відсутні документи чи підтвердження його діяльності на користь держави-агресора, зокрема щодо взаємодії з російськими суб’єктами або контролю над бізнесом на тимчасово окупованих територіях.

У СБУ наголосили, що матеріали потребують доопрацювання – необхідно надати конкретні факти дій, які становлять загрозу суверенітету та територіальній цілісності України, а також відповідні документальні докази.

Водночас у відомстві заявили про готовність повторно розглянути питання запровадження санкцій щодо Юрій Іванющенко.

Варто зазначити, що раніше СБУ повідомляла про зв’язки народного депутата Федора Христенка із Іванющенком, якого називали пов’язаним із представниками російських спецслужб на тимчасово окупованих територіях.

Як відомо, у березні НАБУ звернулося до Президента та СБУ з проханням застосувати санкції проти одного з підозрюваних у справі про махінації з земельними ділянками ринку "Столичний", колишнього народного депутата від нині забороненої "Партії регіонів".

Нагадаємо, Іванющенка підозрюють у відмиванні майна, здобутого злочинним шляхом, у межах розслідування щодо махінацій із дев’ятьма земельними ділянками на території ринку "Столичний".

За версією слідства, п’ятеро залучених осіб незаконно захопили та "узаконили" 18 гектарів державної землі, ринкова вартість яких перевищує 160 мільйонів гривень.

18 вересня 2025 року Іванющенка було оголошено в розшук.

13 березня 2026 року в рамках журналістського розслідування "Схеми" стало відомо, що Іванющенко регулярно літав до Росії разом із Рубеном Татуляном, відомим як "спонсор" російського кримінального світу. Зазначається, що колишній народний депутат України отримав російське громадянство ще у 2004 році.

