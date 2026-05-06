Запорізька область під ударами РФ: 12 загиблих, 49 поранених

Унаслідок ворожих атак на Запорізьку область загинули 12 людей, ще 49 отримали поранення. Під обстрілами перебували десятки населених пунктів регіону, зокрема Запоріжжя та прилеглі райони

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, протягом доби російські війська завдали 989 ударів по 51 населеному пункту області.

Зокрема, ворог випустив 2 ракети по Запоріжжю та здійснив 34 авіаційні удари по місту і низці сіл, серед яких Комишуваха, Оріхів, Гуляйполе та інші.

Крім того, зафіксовано масовані атаки безпілотниками – 690 дронів різної модифікації, переважно FPV.

Також окупанти здійснили 8 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 255 артилерійських ударів по населених пунктах області.

Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, об’єкти освіти, автомобілі та іншу цивільну інфраструктуру. Загалом до служб надійшло 183 повідомлення про руйнування.

Нагадаємо, ввечері 5 травня ворог завдав масованого удару по Запоріжжю, використовуючи керовані авіабомби та безпілотники. Ціллю окупантів стала цивільна та промислова інфраструктура. Загинуло 12 людей.