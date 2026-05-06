06 травня 2026, 14:15

Росіяни вдарили по Сумах: загинула працівниця дитсадка

Фото з відкритих джерел
Росіяни вдарили дронами по центру Сум. На жаль, на місці атаки знайшли мертвою жінку

Про це повідомляє ОВА Сумської області, передає RegioNews.

Місцева влада повідомляла, що росіяни вдарили двома дронами по цивільній будівлі у центральній частині Сум.

Згодом стало відомо, що знайшли тіло загиблої жінки. Вона була охоронницею в дитячому садку. Діти заклад не відвідували.

Також з місця удару госпіталізували двох місцевих жителів, які отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, що у Краматорську на Донеччині російська армія 5 травня завдала авіаудару по центру міста, триває рятувальна операція.

