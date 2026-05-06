06 травня 2026, 10:37

На Львівщині п'яний водій збив велосипедиста і втік з місця ДТП

У Бродах поліцейські затримали 42-річного місцевого жителя, який, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду та залишив місце події

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 5 травня, близько 06:10, на вулиці Ваховського.

Водій автомобіля Audi A6 здійснив наїзд на 62-річного велосипедиста. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Після ДТП водій утік, однак згодом його місцеперебування встановили та затримали. Поліція підтвердила, що кермувальник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами.

Автомобіль вилучено, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Львівщині зіткнулися вантажний автомобіль MAN TGX 18480 та автомобіль Hyundai Tucson. Легковик влетів під напівпричіп – передню частину автомобіля зім'яло вщент. Внаслідок ДТП 31-річний водій отримав травми, його госпіталізували.

