У Дніпрі чоловік через ревнощі порізав двох людей

У Дніпрі чоловік отримав вирок. З'ясувалось, що він через ревнощі напав із ножем на двох людей

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Інцидент стався на початку квітня на проспекті Петра Калнишевського в Дніпрі. Між чоловіками сталась сварка. Зловмисник приревнував свою колишню дружину. Під час конфлікту він дістав ніж та поранив двох людей. Їх госпіталізували.

"Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі", - повідомили в поліції.

