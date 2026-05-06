06 травня 2026, 12:30

У Дніпрі чоловік через ревнощі порізав двох людей

Фото з відкритих джерел
У Дніпрі чоловік отримав вирок. З'ясувалось, що він через ревнощі напав із ножем на двох людей

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався на початку квітня на проспекті Петра Калнишевського в Дніпрі. Між чоловіками сталась сварка. Зловмисник приревнував свою колишню дружину. Під час конфлікту він дістав ніж та поранив двох людей. Їх госпіталізували.

"Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Харківщині жінка одним ударом ножа вбила свого чоловіка.

убивство вирок поліція Дніпропетровська область
