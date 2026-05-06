У ніч на 6 травня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", одною керованою авіаційною ракетою Х-31, а також 108 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 89 російських безпілотників на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет, однієї керованої авіаційної ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитої цілі на одній локації.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя 5 травня збільшилась до 43 людей, з них 18 – госпіталізовані. Стан чотирьох пацієнтів лікарі оцінюють як важкий.