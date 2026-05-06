12:30  06 травня
У Дніпрі чоловік через ревнощі порізав двох людей
10:37  06 травня
На Львівщині п'яний водій збив велосипедиста і втік з місця ДТП
02:52  06 травня
На Одещині 74-річного чоловіка засудили за зґвалтування 13 дітей
UA | RU
UA | RU
06 травня 2026, 11:17

РФ вдарила по дитячому садочку в Сумах: триває рятувальна операція

06 травня 2026, 11:17
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У середу вранці, 6 травня, російські окупаційні війська завдали удару по дитячому садку міста Суми

Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає RegioNews.

За його словами, на місці влучання працюють усі відповідні служби.

Як уточнив голова Сумської ОВА Олег Григоров, російські війська атакували місто двома ударними безпілотниками, які влучили в цивільну будівлю в центральній частині Сум.

Наразі на місці події триває рятувальна операція, працюють екстрені служби та проводиться евакуація людей.

Інформація щодо постраждалих і наслідків атаки уточнюється.

Місцева влада попереджає, що загроза повторних ударів зберігається, і закликає мешканців перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, вранці 6 травня російські військові також прицільно атакували цивільний автомобіль на території Стецьківського старостату Сумської громади. Внаслідок атаки ворожого дрона загинула пасажирка авто. Водій отримав поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа дитячий садок Суми російська армія дрони
Нічна атака на Херсон: вогнеборці врятували трьох жінок із палаючої багатоповерхівки
06 травня 2026, 09:17
На Донеччині через російські удари загинули шестеро людей, 14 – поранені
06 травня 2026, 08:59
Обстріли на Дніпропетровщині: пошкоджені підприємства, десятки будинків та готель, є жертви
06 травня 2026, 08:12
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Сутичка з ТЦК у Тернополі: постраждали військовий і жінка
06 травня 2026, 13:38
Сибіга: заяви РФ про "припинення вогню" 9 травня – не про дипломатію
06 травня 2026, 13:20
На Київщині посадовець ТЦК продавав "свободу" за 2,5 тисячі доларів
06 травня 2026, 13:00
Іванющенко без санкцій: СБУ не знайшла достатніх підстав
06 травня 2026, 12:58
Суддя, який кусав поліцейських, очолив впливовий суд на Одещині
06 травня 2026, 12:44
У Дніпрі чоловік через ревнощі порізав двох людей
06 травня 2026, 12:30
Запаси та виробництво ракет РФ: у ГУР назвали цифри
06 травня 2026, 12:18
У Києві біля ботсаду Гришка п'яний водій на Maserati влетів у припарковане авто
06 травня 2026, 11:59
Заплатив 5000 доларів, щоб не служити: на Черкащині затримали прикордонника-дезертира
06 травня 2026, 11:34
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Всі блоги »