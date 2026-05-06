РФ вдарила по дитячому садочку в Сумах: триває рятувальна операція

У середу вранці, 6 травня, російські окупаційні війська завдали удару по дитячому садку міста Суми

Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає RegioNews.

За його словами, на місці влучання працюють усі відповідні служби.

Як уточнив голова Сумської ОВА Олег Григоров, російські війська атакували місто двома ударними безпілотниками, які влучили в цивільну будівлю в центральній частині Сум.

Наразі на місці події триває рятувальна операція, працюють екстрені служби та проводиться евакуація людей.

Інформація щодо постраждалих і наслідків атаки уточнюється.

Місцева влада попереджає, що загроза повторних ударів зберігається, і закликає мешканців перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, вранці 6 травня російські військові також прицільно атакували цивільний автомобіль на території Стецьківського старостату Сумської громади. Внаслідок атаки ворожого дрона загинула пасажирка авто. Водій отримав поранення.