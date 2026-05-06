Нічна атака на Херсон: вогнеборці врятували трьох жінок із палаючої багатоповерхівки
Вночі 6 травня російські окупанти здійснили атаку на Херсон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Ворожі дрони поцілили у багатоповерхівку в одному з районів міста, через що в квартирах спалахнули пожежі.
Попри загрозу повторних ударів, рятувальники зуміли вивести із задимлених приміщень трьох жінок, одна з яких була маломобільною.
Надзвичайники ліквідували пожежі.
Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя 5 травня збільшилась до 43 людей, з них 18 – госпіталізовані. Стан чотирьох пацієнтів лікарі оцінюють як важкий.
