06 травня 2026, 07:03

РФ атакувала Україну дронами та КАБами після початку "режиму тиші"

Ілюстративне фото: АрміяInform
Російські окупаційні війська вже в перші хвилини порушили оголошений Володимиром Зеленським "режим тиші", що набув чинності опівночі 6 травня

Про це свідчать дані Повітряних сил, а також повідомлення місцевих ЗМІ, передає RegioNews.

Зокрема, одразу після опівночі була зафіксована дронова загроза для Харківської області. За інформацією Повітряних сил, ворожі БпЛА спостерігалися поблизу Ізюму, Балаклії та Харкова.

Крім того, повітряна тривога оголошувалася через загрозу атак у районах Запоріжжя та Павлоград.

Вранці російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по об’єкту промислової інфраструктури в Запорізька область.

Після 6:00 під ворожою атакою опинився і Харків.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження "режиму тиші" на всій лінії фронту, починаючи з 6 травня.

Водночас Росія оголосила про "перемир'я" з 8 по 9 травня з нагоди святкування перемоги у Другій світовій війні. Український президент заявив, що ця ініціатива припинення вогню обговорювалася між США та РФ без участі української сторони.

