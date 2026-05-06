На Київщині посадовець ТЦК продавав "свободу" за 2,5 тисячі доларів

У Київській області викрили чоловіка, який налагодив схему хабарів. Тепер він отримав підозру

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, посадовець Бориспільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки обіцяв вплив на службових осіб, щоб "клієнт" міг ухилитися від військової служби. За свою "послугу" він просив 2 500 доларів США.

"Після отримання коштів під час особистої зустрічі фігуранта затримано в процесуальному порядку. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

