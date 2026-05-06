06 травня 2026, 13:00

На Київщині посадовець ТЦК продавав "свободу" за 2,5 тисячі доларів

Фото: Національна поліція
У Київській області викрили чоловіка, який налагодив схему хабарів. Тепер він отримав підозру

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, посадовець Бориспільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки обіцяв вплив на службових осіб, щоб "клієнт" міг ухилитися від військової служби. За свою "послугу" він просив 2 500 доларів США.

"Після отримання коштів під час особистої зустрічі фігуранта затримано в процесуальному порядку. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше працівник одного із ТЦК в Одеській області обіцяв зняти чоловіка з розшуку та працевлаштувати на критичне підприємство з подальшим бронюванням, а у разі відмови платити залякував службою на передовій.

На Київщині ухилянтам продавали бронювання: організатором виявився посадовець
05 травня 2026, 16:45
У Луцьку чиновник "заробив" 30 тисяч доларів на документах для видобутку надр
05 травня 2026, 14:30
У Львові військовий "працевлаштовував" бажаючих за хабарі
04 травня 2026, 21:35
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
