12:30  06 травня
У Дніпрі чоловік через ревнощі порізав двох людей
10:37  06 травня
На Львівщині п'яний водій збив велосипедиста і втік з місця ДТП
02:52  06 травня
На Одещині 74-річного чоловіка засудили за зґвалтування 13 дітей
UA | RU
UA | RU
06 травня 2026, 12:44

Суддя, який кусав поліцейських, очолив впливовий суд на Одещині

06 травня 2026, 12:44
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: sud.ua
Читайте также
на русском языке

В Одеській області обрали нового голову Овідіопольського районного суду. Ним став Володимир Кочко, кандидатуру якого підтримала більшість суддів під час таємного голосування

Про це пише видання "Думська", передає RegioNews.

Як повідомили в територіальному управлінні судової адміністрації,очолювати суд він буде до 13 квітня 2029 року.

За даними ЗМІ, в Кочка досить сумнівна репутація. Він неодноразово отримував догани.

Один із найгучніших інцидентів за його участі стався під час зупинки автомобіля, яким керувала його дружина. Патрульні зафіксували у неї 1,15 проміле алкоголю в крові та склали протокол. За словами очевидців, сам суддя також перебував у стані сп'яніння, поводився агресивно, ображав правоохоронців і навіть вкусив одного з них. Подію зафіксували бодікамери поліцейських.

Крім того, під час дисциплінарних розглядів з’ясувалося, що Володимир Кочко раніше також потрапляв у ситуації, пов’язані з перевищенням швидкості та керуванням автомобілем у нетверезому стані.

Згідно з декларацією за 2025 рік, суддя задекларував майже 1,1 млн грн доходу, 230 тис. грн пенсії та 250 тис. грн страхових виплат. Готівкою він зберігає 30 тис. доларів, ще близько 180 тис. грн – на банківських рахунках.

Із нерухомості вказано:

  • будинок площею 143,6 кв. м і земельну ділянку в Лиманці,
  • 1000 кв. м землі в Мар’янівці.

У власності також перебуває автомобіль Hyundai Santa Fe 2012 року випуску з причепом і надувний човен Bark B-280.

Як відомо, Овідіопольський районний суд вважається одним із ключових у регіоні через свою юрисдикцію. Він охоплює прибережні населені пункти, зокрема Грибівка, Санжейка та Кароліно-Бугаз.

У цьому суді розглядають резонансні справи, пов'язані із земельними ділянками біля моря, забудовою узбережжя та використанням пляжів.

Нагадаємо, Дніпропетровська обласна прокуратура завершила розслідування та передала до суду обвинувальний акт щодо судді одного з районних судів Кривого Рогу. 9 лютого близько 16:30 вона, керуючи автомобілем BMW, проїхала на червоне світло та збила 11-річного хлопчика.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область суд скандал Володимир Кочко репутація
На Одещині 74-річного чоловіка засудили за зґвалтування 13 дітей
06 травня 2026, 02:52
В Одеській області викрили мережу нелегальних АЗС
06 травня 2026, 02:07
До кордону за 5000 доларів: на Одещині затримали організаторів трансферу
05 травня 2026, 11:19
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Сутичка з ТЦК у Тернополі: постраждали військовий і жінка
06 травня 2026, 13:38
Сибіга: заяви РФ про "припинення вогню" 9 травня – не про дипломатію
06 травня 2026, 13:20
На Київщині посадовець ТЦК продавав "свободу" за 2,5 тисячі доларів
06 травня 2026, 13:00
Іванющенко без санкцій: СБУ не знайшла достатніх підстав
06 травня 2026, 12:58
У Дніпрі чоловік через ревнощі порізав двох людей
06 травня 2026, 12:30
Запаси та виробництво ракет РФ: у ГУР назвали цифри
06 травня 2026, 12:18
У Києві біля ботсаду Гришка п'яний водій на Maserati влетів у припарковане авто
06 травня 2026, 11:59
Заплатив 5000 доларів, щоб не служити: на Черкащині затримали прикордонника-дезертира
06 травня 2026, 11:34
РФ вдарила по дитячому садочку в Сумах: триває рятувальна операція
06 травня 2026, 11:17
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Всі блоги »