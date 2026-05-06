Суддя, який кусав поліцейських, очолив впливовий суд на Одещині

В Одеській області обрали нового голову Овідіопольського районного суду. Ним став Володимир Кочко, кандидатуру якого підтримала більшість суддів під час таємного голосування

Про це пише видання "Думська", передає RegioNews.

Як повідомили в територіальному управлінні судової адміністрації,очолювати суд він буде до 13 квітня 2029 року.

За даними ЗМІ, в Кочка досить сумнівна репутація. Він неодноразово отримував догани.

Один із найгучніших інцидентів за його участі стався під час зупинки автомобіля, яким керувала його дружина. Патрульні зафіксували у неї 1,15 проміле алкоголю в крові та склали протокол. За словами очевидців, сам суддя також перебував у стані сп'яніння, поводився агресивно, ображав правоохоронців і навіть вкусив одного з них. Подію зафіксували бодікамери поліцейських.

Крім того, під час дисциплінарних розглядів з’ясувалося, що Володимир Кочко раніше також потрапляв у ситуації, пов’язані з перевищенням швидкості та керуванням автомобілем у нетверезому стані.

Згідно з декларацією за 2025 рік, суддя задекларував майже 1,1 млн грн доходу, 230 тис. грн пенсії та 250 тис. грн страхових виплат. Готівкою він зберігає 30 тис. доларів, ще близько 180 тис. грн – на банківських рахунках.

Із нерухомості вказано:

будинок площею 143,6 кв. м і земельну ділянку в Лиманці,

1000 кв. м землі в Мар’янівці.

У власності також перебуває автомобіль Hyundai Santa Fe 2012 року випуску з причепом і надувний човен Bark B-280.

Як відомо, Овідіопольський районний суд вважається одним із ключових у регіоні через свою юрисдикцію. Він охоплює прибережні населені пункти, зокрема Грибівка, Санжейка та Кароліно-Бугаз.

У цьому суді розглядають резонансні справи, пов'язані із земельними ділянками біля моря, забудовою узбережжя та використанням пляжів.

