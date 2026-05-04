Президент Володимир Зеленський 4 травня оголосив про запровадження "режиму тиші" на всій лінії фронту, починаючи з 6 травня

"На сьогодні не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах”, - заявив він.

Зеленський наголосив, що Україна вважає, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, "ніж "празднованіє” будь-якої річниці” і оголошує про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.

За словами президента, до цього моменту є достатньо часу, аби забезпечити настання тиші.

"Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України”, - додав Зеленський.

4 травня Міністерство оборони Росії оголосило про те, що воно назвало "перемир'ям на честь святкування Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні”, яке діятиме з 8 по 9 травня.

Президент Володимир Зеленський стосовно ініціативи припинити вогонь 9 травня заявив, що відповідна розмова відбувалася між американською та російською сторонами. З українською владою з цього приводу діалогу не було.

Нагадаємо, що, РФ оголошувалаа великоднє перемир’я. Воно діяло від 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.