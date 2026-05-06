06 травня 2026, 14:27

Завод у Чебоксарах після удару "Фламінго": з'явилися супутникові знімки

Скриншот із відео
З'явились перші супутникові знімки наслідків удару по заводу ВНИИР-Прогресс у Чебоксарах, столиці Чуваської Республіки РФ

Як інформує RegioNews фото опублікувало видання Радіо Свобода та OSINT-проєкт КіберБорошно.

За даними аналізу, крилата ракета FP-5 Flamingo влучила в передню частину головної будівлі підприємства під кутом. Зазначається, що об'єкт був захищений сітками від дронів, що може свідчити про його стратегічне значення.

Фото: КіберБорошно

Після влучання виникла масштабна пожежа як всередині будівлі, так і зовні. Також повідомляється, що після удару біля об’єкта працювала будівельна техніка, ймовірно для розбору завалів або ліквідації наслідків ураження.

До удару. Фото: Радіо Свобода
Після удару. Фото: Радіо Свобода

Крім того, за даними джерел, два безпілотники АН-196 "Лютий" атакували іншу будівлю того ж підприємства, внаслідок чого там також виникла пожежа.

OSINT-канали також публікують кадри, на яких видно пошкодження фасаду заводу після удару. Повідомляється, що всередині будівля зазнала значних руйнувань.

Довідка: Підприємство "VNIIR-Progress" спеціалізується на виробництві антенних систем для російського озброєння, зокрема компонентів, які використовуються для навігації ракет і безпілотників.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження на відстані понад 1,5 тис км російського заводу в Чебоксарах. Для удару були застосовані українські крилаті ракети.

