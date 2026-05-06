Завод у Чебоксарах після удару "Фламінго": з'явилися супутникові знімки
З'явились перші супутникові знімки наслідків удару по заводу ВНИИР-Прогресс у Чебоксарах, столиці Чуваської Республіки РФ
Як інформує RegioNews фото опублікувало видання Радіо Свобода та OSINT-проєкт КіберБорошно.
За даними аналізу, крилата ракета FP-5 Flamingo влучила в передню частину головної будівлі підприємства під кутом. Зазначається, що об'єкт був захищений сітками від дронів, що може свідчити про його стратегічне значення.
Після влучання виникла масштабна пожежа як всередині будівлі, так і зовні. Також повідомляється, що після удару біля об’єкта працювала будівельна техніка, ймовірно для розбору завалів або ліквідації наслідків ураження.
Крім того, за даними джерел, два безпілотники АН-196 "Лютий" атакували іншу будівлю того ж підприємства, внаслідок чого там також виникла пожежа.
OSINT-канали також публікують кадри, на яких видно пошкодження фасаду заводу після удару. Повідомляється, що всередині будівля зазнала значних руйнувань.
Довідка: Підприємство "VNIIR-Progress" спеціалізується на виробництві антенних систем для російського озброєння, зокрема компонентів, які використовуються для навігації ракет і безпілотників.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження на відстані понад 1,5 тис км російського заводу в Чебоксарах. Для удару були застосовані українські крилаті ракети.