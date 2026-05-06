Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Внаслідок влучання ворожого шахеда у Новобаварському районі загорівся приватний будинок. Вибуховою хвилею пошкоджені сусідні сім будинків. Наразі відомо про одну постраждалу особу – у людини діагностували гостру реакцію на стрес.

Ще один удар зафіксований у Шевченківському районі міста.

Нагадаємо, російські війська вже в перші хвилини порушили оголошений Володимиром Зеленським "режим тиші", що набув чинності опівночі 6 травня.