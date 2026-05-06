12:30  06 травня
У Дніпрі чоловік через ревнощі порізав двох людей
10:37  06 травня
На Львівщині п'яний водій збив велосипедиста і втік з місця ДТП
02:52  06 травня
На Одещині 74-річного чоловіка засудили за зґвалтування 13 дітей
UA | RU
UA | RU
06 травня 2026, 13:38

Сутичка з ТЦК у Тернополі: постраждали військовий і жінка

06 травня 2026, 13:38
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Тернополі правоохоронці встановлюють обставини конфлікту за участю військовослужбовця територіального центру комплектування та тернополянки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався вранці 6 травня на вулиці Миру.

Під час заходів з оповіщення військовослужбовці ТЦК виявили чоловіка, який, за даними правоохоронців, порушив вимоги військово-облікового законодавства. Його намагалися доставити до територіального центру комплектування.

У цей момент між військовослужбовцем і дружиною чоловіка виникла суперечка, яка переросла у сутичку.

Як повідомили в поліції, після інциденту за медичною допомогою до травмпункту звернулися обидва учасники – військовослужбовець ТЦК та жінка.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до ЄРДР та надання їй правової кваліфікації після встановлення всіх обставин.

Нагадаємо, у Дніпрі 4 травня під час здійснення заходів з оповіщення стався напад на представників Територіального центру комплектування. Місцевий житель здійснив постріли в бік працівників. Травмовані двоє представників ТЦК.

Читайте також: Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопіль ТЦК перевірка документів військовий жінка Дружина конфлікт лікарня
На Київщині посадовець ТЦК продавав "свободу" за 2,5 тисячі доларів
06 травня 2026, 13:00
В Одесі напали на авто ТЦК та СП, що перевозило військовозобов’язаних
05 травня 2026, 19:33
На Рівненщині військові ТЦК побили підлітка металевою палицею: подробиці
04 травня 2026, 14:55
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Сибіга: заяви РФ про "припинення вогню" 9 травня – не про дипломатію
06 травня 2026, 13:20
На Київщині посадовець ТЦК продавав "свободу" за 2,5 тисячі доларів
06 травня 2026, 13:00
Іванющенко без санкцій: СБУ не знайшла достатніх підстав
06 травня 2026, 12:58
Суддя, який кусав поліцейських, очолив впливовий суд на Одещині
06 травня 2026, 12:44
У Дніпрі чоловік через ревнощі порізав двох людей
06 травня 2026, 12:30
Запаси та виробництво ракет РФ: у ГУР назвали цифри
06 травня 2026, 12:18
У Києві біля ботсаду Гришка п'яний водій на Maserati влетів у припарковане авто
06 травня 2026, 11:59
Заплатив 5000 доларів, щоб не служити: на Черкащині затримали прикордонника-дезертира
06 травня 2026, 11:34
РФ вдарила по дитячому садочку в Сумах: триває рятувальна операція
06 травня 2026, 11:17
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Всі блоги »