Сутичка з ТЦК у Тернополі: постраждали військовий і жінка

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Тернополі правоохоронці встановлюють обставини конфлікту за участю військовослужбовця територіального центру комплектування та тернополянки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався вранці 6 травня на вулиці Миру.

Під час заходів з оповіщення військовослужбовці ТЦК виявили чоловіка, який, за даними правоохоронців, порушив вимоги військово-облікового законодавства. Його намагалися доставити до територіального центру комплектування.

У цей момент між військовослужбовцем і дружиною чоловіка виникла суперечка, яка переросла у сутичку.

Як повідомили в поліції, після інциденту за медичною допомогою до травмпункту звернулися обидва учасники – військовослужбовець ТЦК та жінка.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до ЄРДР та надання їй правової кваліфікації після встановлення всіх обставин.

Нагадаємо, у Дніпрі 4 травня під час здійснення заходів з оповіщення стався напад на представників Територіального центру комплектування. Місцевий житель здійснив постріли в бік працівників. Травмовані двоє представників ТЦК.

