Суд виніс обвинувальний вирок чоловіку, який протягом 2020–2021 років вчиняв сексуальне насильство над дітьми на Одещині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зловмисник, який раніше вже відбував покарання за аналогічні злочини, заманював до себе додому хлопчиків віком від 8 до 14 років, обіцяючи їм солодощі та ігри. У квартирі він силоміць ґвалтував дітей, а щоб вони не розповіли про це дорослим, залякував їх психологічно.

Крім того, чоловік займався ексгібіціонізмом, оголюючись перед дітьми на вулиці.

Загалом слідство встановило 13 потерпілих від дій 74-річного зловмисника.

На підставі зібраних поліцією доказів суд визнав фігуранта винним у зґвалтуваннях, сексуальному насильстві та розпусних діях щодо неповнолітніх і призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

