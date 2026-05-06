Війська РФ просунулися на Харківщині та Донеччині – DeepState
Російські військові мають просування у двох областях
Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднили аналітики DeepState, передає RegioNews.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Піщаного (селище у Куп'янському районі Харківської області) та у Родинському (місто Покровського району Донецької області)", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження на відстані понад 1,5 тис км російського заводу в Чебоксарах. Для удару були застосовані українські крилаті ракети.
