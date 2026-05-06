02:52  06 травня
На Одещині 74-річного чоловіка засудили за зґвалтування 13 дітей
01:38  06 травня
Смертельна ДТП у Києві на Троєщині: водію пікапа оголосили про підозру
00:35  06 травня
Україна на Євробаченні-2026: LELÉKA зізналась, чи знайшла гроші на виступ
UA | RU
UA | RU
06 травня 2026, 08:05

Бив і катував електрострумом: на Харківщині суд виніс вирок окупанту

06 травня 2026, 08:05
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Харківщині суд визнав громадянина РФ винним у порушенні законів та звичаїв війни і призначив йому 12 років позбавлення волі за катування цивільних під час окупації у 2022 році

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, з червня по вересень 2022 року під час тимчасової окупації Харківщини засуджений, який називав себе "старшим оперуповноваженим" так званого "МВС ЛНР", разом із військовими рф та учасниками незаконних збройних формувань знущався над цивільними.

Чоловіка він бив гумовим кийком, завдавав ударів по ногах, катував електричним струмом і принижував через українське походження.

Жінці він погрожував убивством, демонстрував зброю, стріляв поруч із нею, бив та також застосовував тортури струмом. Унаслідок одного з ударів вона втратила свідомість.

Окупанти намагалися змусити потерпілих надати інформацію про місцеперебування їхнього родича.

Суд визнав чоловіка винним за статтями, що передбачають відповідальність за воєнні злочини, і призначив йому 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, суд визнав винними чотирьох громадян РФ, які працювали у незаконно створеному "МВС РФ" на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Їх заочно засудили до 12 років позбавлення волі за депортацію двох жінок

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область війна окупант суд рішення побої Побиття цивільні окупація
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Вистежував жертв на ярмарках: у Києві затримали іноземця, який обкрадав експедиторів
06 травня 2026, 08:42
У квітні Росія втратила понад 35 тисяч військових – міністр оборони
06 травня 2026, 08:33
Нічний обстріл України: РФ випустила понад 100 БпЛА, "Іскандери" та Х-31
06 травня 2026, 08:25
Обстріли на Дніпропетровщині: пошкоджені підприємства, десятки будинків та готель, є жертви
06 травня 2026, 08:12
Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла: четверо – у важкому стані
06 травня 2026, 07:57
Наслідки обстрілів Сумської області: розбиті будинки та навчальні заклади, шестеро поранених
06 травня 2026, 07:49
Справа Фаріон: захист Зінченка заявив про "незаконний склад суду"
06 травня 2026, 07:39
Війська РФ просунулися на Харківщині та Донеччині – DeepState
06 травня 2026, 07:38
Ворог атакував Харків "шахедами": пошкоджені приватні будинки, є постраждала
06 травня 2026, 07:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Всі блоги »