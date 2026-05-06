Бив і катував електрострумом: на Харківщині суд виніс вирок окупанту

На Харківщині суд визнав громадянина РФ винним у порушенні законів та звичаїв війни і призначив йому 12 років позбавлення волі за катування цивільних під час окупації у 2022 році

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, з червня по вересень 2022 року під час тимчасової окупації Харківщини засуджений, який називав себе "старшим оперуповноваженим" так званого "МВС ЛНР", разом із військовими рф та учасниками незаконних збройних формувань знущався над цивільними.

Чоловіка він бив гумовим кийком, завдавав ударів по ногах, катував електричним струмом і принижував через українське походження.

Жінці він погрожував убивством, демонстрував зброю, стріляв поруч із нею, бив та також застосовував тортури струмом. Унаслідок одного з ударів вона втратила свідомість.

Окупанти намагалися змусити потерпілих надати інформацію про місцеперебування їхнього родича.

Суд визнав чоловіка винним за статтями, що передбачають відповідальність за воєнні злочини, і призначив йому 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, суд визнав винними чотирьох громадян РФ, які працювали у незаконно створеному "МВС РФ" на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Їх заочно засудили до 12 років позбавлення волі за депортацію двох жінок