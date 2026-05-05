СБУ і Сили оборони уразили ключові нафтооб'єкти в Ленінградській області РФ

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Йдеться про нафтопереробний завод "Кірішінафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію "Кіріші", які відіграють ключову роль у забезпеченні експорту російських нафтопродуктів.

За даними СБУ, НПЗ входить до трійки найбільших у росії та забезпечує понад 6% загального обсягу нафтопереробки країни. Також повідомляється, що на підприємстві зафіксовано влучання по установках первинної переробки нафти, на об’єкті триває пожежа. На нафтоперекачувальній станції уражено резервуар із нафтопродуктами.

У СБУ зазначають, що продовжують системну роботу зі зменшення економічних ресурсів, які росія використовує для фінансування війни проти України.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження на відстані понад 1,5 тис км російського заводу в Чебоксарах. Для удару були застосовані українські крилаті ракети.