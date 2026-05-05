05 травня 2026, 15:44

СБУ і Сили оборони уразили ключові нафтооб'єкти в Ленінградській області РФ

Фото: соцмережі
СБУ спільно із Силами оборони України уразила об’єкти нафтової інфраструктури в Ленінградській області РФ

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Йдеться про нафтопереробний завод "Кірішінафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію "Кіріші", які відіграють ключову роль у забезпеченні експорту російських нафтопродуктів.

За даними СБУ, НПЗ входить до трійки найбільших у росії та забезпечує понад 6% загального обсягу нафтопереробки країни. Також повідомляється, що на підприємстві зафіксовано влучання по установках первинної переробки нафти, на об’єкті триває пожежа. На нафтоперекачувальній станції уражено резервуар із нафтопродуктами.

У СБУ зазначають, що продовжують системну роботу зі зменшення економічних ресурсів, які росія використовує для фінансування війни проти України.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження на відстані понад 1,5 тис км російського заводу в Чебоксарах. Для удару були застосовані українські крилаті ракети.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
