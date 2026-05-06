Мінус 1050 солдатів та 92 артсистеми: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат армії ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу Сили оборони знищили 1050 окупантів, один танк, пʼять бронемашин, 92 артилерійські системи, пʼять РСЗВ, два засоби ППО, а також 282 одиниці автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 06.05.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження на відстані понад 1,5 тис км російського заводу в Чебоксарах. Для удару були застосовані українські крилаті ракети.
01 травня 2026
