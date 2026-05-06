Слідчі оголосили про підозру водію Mitsubishi, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив аварію з летальним наслідком

Суд обрав 40-річному чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, ДТП сталася 1 травня близько 22:00 на перехресті вулиць Радунської та Лаврухіна. Водій пікапа під час повороту ліворуч зіткнувся із зустрічним автомобілем "ВАЗ", у якому перебували четверо молодих людей. Внаслідок удару постраждали 18-річний керманич "ВАЗу" та дві 15-річні пасажирки. Ще один пасажир, 17-річний хлопець, від отриманих травм помер у лікарні. Перевірка винуватця аварії на приладі "Драгер" показала 1,07 проміле алкоголю в крові.