06 травня 2026, 01:38

Смертельна ДТП у Києві на Троєщині: водію пікапа оголосили про підозру

Фото: поліція
Слідчі оголосили про підозру водію Mitsubishi, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив аварію з летальним наслідком

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Суд обрав 40-річному чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, ДТП сталася 1 травня близько 22:00 на перехресті вулиць Радунської та Лаврухіна. Водій пікапа під час повороту ліворуч зіткнувся із зустрічним автомобілем "ВАЗ", у якому перебували четверо молодих людей. Внаслідок удару постраждали 18-річний керманич "ВАЗу" та дві 15-річні пасажирки. Ще один пасажир, 17-річний хлопець, від отриманих травм помер у лікарні. Перевірка винуватця аварії на приладі "Драгер" показала 1,07 проміле алкоголю в крові.

