Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зловмисник діяв за відпрацьованою схемою: підшукував на ярмарках та базарах експедиторів, які щойно отримали оплату за товар. Потім він йшов за ними до автомобіля, знайомився та просив підвезти. В дорозі він з’ясовував, де лежать гроші, та, відволікаючи увагу водія, викрадав їх. Після цього просив зупинити авто та швидко зникав.

Наразі слідчі встановили причетність 56-річного затриманого до двох епізодів у Солом’янському та Деснянському районах, де з автівок зникли 105 та 70 тисяч гривень.

Під час затримання у фігуранта виявили частину викрадених коштів, а саме 70 тисяч.

Чоловіку повідомили про підозру за ст. ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який розпилив газовий балончик та пограбував перехожого. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.