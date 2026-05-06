Вистежував жертв на ярмарках: у Києві затримали іноземця, який обкрадав експедиторів
Столичні поліцейські затримали іноземця за підозрою у серії крадіжок
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зловмисник діяв за відпрацьованою схемою: підшукував на ярмарках та базарах експедиторів, які щойно отримали оплату за товар. Потім він йшов за ними до автомобіля, знайомився та просив підвезти. В дорозі він з’ясовував, де лежать гроші, та, відволікаючи увагу водія, викрадав їх. Після цього просив зупинити авто та швидко зникав.
Наразі слідчі встановили причетність 56-річного затриманого до двох епізодів у Солом’янському та Деснянському районах, де з автівок зникли 105 та 70 тисяч гривень.
Під час затримання у фігуранта виявили частину викрадених коштів, а саме 70 тисяч.
Чоловіку повідомили про підозру за ст. ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 8 років ув’язнення.
