Атака на центр Краматорська 5 травня. Фото: прокуратура

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Шестеро людей загинули внаслідок удару по Краматорську, ще 13 – поранені.

Ще одна людина отримала поранення у Дружківці.

Як зазначається, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 4053 загиблих і 9394 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, 5 травня близько 17 години російські військові скинули на Краматорськ три авіабомби. Внаслідок ворожого удару пошкоджені 16 багатоповерхівок, адмінбудівлі, громадські заклади та автомобілі.