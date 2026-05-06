На Донеччині через російські удари загинули шестеро людей, 14 – поранені
Минулої доби, 5 травня, російські окупанти вбили шістьох жителів Донецької області
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
Шестеро людей загинули внаслідок удару по Краматорську, ще 13 – поранені.
Ще одна людина отримала поранення у Дружківці.
Як зазначається, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 4053 загиблих і 9394 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, 5 травня близько 17 години російські військові скинули на Краматорськ три авіабомби. Внаслідок ворожого удару пошкоджені 16 багатоповерхівок, адмінбудівлі, громадські заклади та автомобілі.
