Протягом минулої доби російські війська здійснили 29 обстрілів по 23 населених пунктах області. Ворог атакував регіон керованими авіабомбами, ударними та FPV-дронами, а також мінометами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Путивльській громаді внаслідок влучання безпілотника у вантажівку отримав поранення 57-річний чоловік.

У Середино-Будській громаді через атаку дрона постраждала 51-річна жінка, інша 61-річна жителька отримала поранення внаслідок удару КАБом.

У Сумській громаді внаслідок атаки безпілотників дістали поранення 45-річний чоловік та жінки 24 і 39 років.

Внаслідок обстрілів на території області були пошкоджені приватні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, навчальні заклади, господарчі споруди, а також автомобілі.

