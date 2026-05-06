Україна на Євробаченні-2026: LELÉKA зізналась, чи знайшла гроші на виступ

Співачка LELÉKA раніше говорила про те, що лише починає формувати бюджет на Євробачення. Тепер ситуація змінилась

За словами Вікторії, концепція номеру вже готова. Декорації були закуплені та вже доставлені до Відня, де відбудеться Євробачення-2026. За словами співачк, фінансова чистина номеру вже повністю "покрита".

"Найголовніше — це наш мистецький задум, те, чого ми прагнемо. Ми ні в чому не йшли ні на які компроміси. Ми поставили перед собою мету, що все має бути закрите (витрати на номер — прим. ред.). Навіть не пам'ятаю, коли вже закупили всі матеріали для декорації. Вони вже у Відні. Все найкращої якості, все сертифіковано так, як має бути. Ми працюємо безперервно", - каже LELÉKA.

Її поїздку на Євробачення фінансують "Суспільне", українські бренди, бізнесмени та меценати. Загалом, співачка має вже понад 80% необхідної суми.

"Все, що є вирішальним для номера, є. Зараз це дрібниці. Впевнена, що ми з цим впораємося. Хочу всіх заспокоїти. Все прекрасно. Ми відповідальні і розуміємо, що це представлення країни", - каже артистка.

Нагадаємо, що артистка перемогла на Національному відборі на Євробачення. Тепер у травні вона представить Україну на пісенному конкурсі у Відні з піснею "Ridnym".