06 травня 2026, 09:24

За гроші обіцяв "броню": СБУ затримала керівника Житомирського ТЦК

Фото: СБУ
Служба безпеки затримала керівника Житомирського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у систематичному вимаганні неправомірної вигоди від місцевого підприємця

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець за гроші обіцяв не проводити мобілізаційні заходи щодо працівників компанії призовного віку та гарантував їхнє "бронювання" від перевірок мобільних груп і правоохоронців, зокрема на блокпостах.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини посадовця і затримали його "на гарячому" після одержання нової суми хабаря від "замовника".

Підозрюваному повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я". Крім того, фігурант займався ще незаконним збагаченням.

Читайте також: Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові

